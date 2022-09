Comunicato stampa. Una media di quattro scuole materne al giorno sono state danneggiate o distrutte dall’inizio della guerra in Ucraina, mettendo a rischio l’apprendimento dei bambini sin dalla primissima infanzia nel nuovo anno scolastico. È quanto afferma Save the Children.

Secondo il Ministero dell'Istruzione e della Scienza [1], da quando il conflitto si è intensificato, il 24 febbraio, 822 scuole materne sono state attaccate, di queste 74 sono state completamente distrutte. In molte zone dell’Ucraina, i genitori dei bambini stanno lottando per garantire che le esigenze di apprendimento dei loro figli siano soddisfatte mentre il loro paese è in guerra.

"È molto difficile per me contribuire al processo di apprendimento dei miei figli. Siamo stati costretti a lasciare la nostra casa e quindi tutti i miei pensieri sono impegnati nella ricerca di un lavoro e di un luogo sicuro dove vivere",

ha raccontato una testimone di 28 anni, fuggita all'inizio di quest'anno dalla sua casa in Ucraina orientale con la figlia di tre anni. Da quando la guerra si è intensificata, la bambina è diventata molto chiusa e sfugge il contatto visivo con gli altri. Darya ha spiegato di essersi sentita persa nel dover ricoprire il ruolo di insegnante per sua figlia mentre l'asilo è chiuso.

La guerra ha fortemente ridotto l'accesso all'apprendimento in presenza per tutti gli studenti in Ucraina. Più di 2.400 strutture educative, dall'asilo all'università, sono state danneggiate o distrutte in sei mesi di guerra. Numerose scuole sono state trasformate in rifugi per le famiglie sfollate.

Mentre molti bambini ucraini riusciranno a seguire la scuola attraverso piattaforme online, altri hanno dovuto sospendere la propria istruzione, perché vivono in aree con combattimenti attivi e accesso limitato a Internet o a dispositivi tecnologici o perché in fuga dal Paese.

Secondo quanto riferito dal Ministro delle Politiche Sociali ucraino, a settembre solo il 50% delle scuole in Ucraina sarà aperto per le lezioni in presenza. Gli studenti potranno tornare in classe solo dove è sicuro farlo e se la loro scuola è dotata di un sistema di protezione in caso di attacco. Tuttavia, molte scuole rimangono chiuse mentre le autorità continuano a costruire rifugi e riparare i danni da bombardamenti e attacchi.

Save the Children teme che la riduzione delle opportunità di apprendimento precoce si ripercuoterà sul futuro dei bambini e amplierà i divari di apprendimento preesistenti, colpendo maggiormente gli studenti delle aree in cui si combatte attivamente. "Uno dei modi migliori d’imparare per i bambini piccoli è il gioco strutturato. Anche se la scuola dell'infanzia online può essere efficace, bisogna assicurarsi che i bambini imparino in un ambiente sicuro, che abbiano l'opportunità di socializzare con altri bambini e che un genitore o un tutore sia presente per aiutare a guidare le lezioni, se necessario. Questo non è sempre possibile per le famiglie di alcune zone dell'Ucraina che fuggono dalla violenza, che hanno una scarsa connessione a Internet o che hanno più figli che computer. Il diritto dei bambini a un'istruzione di qualità non si esaurisce nei momenti di emergenza. L'accesso ad un'istruzione sicura offre stabilità e protegge i bambini dai danni. Inoltre, dà loro un senso di normalità e la possibilità di giocare e divertirsi", ha dichiarato Sonia Khush, Direttrice di Save the Children in Ucraina.

L’età prescolare è un momento critico nella vita di un bambino per la crescita e lo sviluppo e li aiuta a costruire una solida base per il loro futuro. In tempi di crisi, la scuola materna può aiutare i bambini a far fronte al loro dolore attraverso l‘arti e le attività manuali."L'attenzione è molto importante per loro in questo momento. I bambini vengono da me, mi prendono la mano e mi dicono: 'Guarda, questo è il mio disegno'. Ho solo 45 minuti per ogni gruppo ma è importante per me prestare attenzione ad ogni bambino. Hanno davvero bisogno che il loro dolore e la loro paura vengano ascoltati", ha detto Anna, psicologa presso una scuola estiva di sostegno Save the Children in Polonia per i bambini fuggiti dall'Ucraina, spiegando che il modo migliore per sostenere i bambini sfollati è assicurarsi che si sentano ascoltati.L'esposizione prolungata alla guerra, allo stress e all'incertezza può essere estremamente sconvolgente per tutti i bambini e portare a uno stato di stress tossico, la forma di stress più pericolosa che un bambino possa sperimentare. Lo stress tossico è causato da avversità forti, frequenti o prolungate e se non viene trattato, può avere effetti duraturi sulla salute e sul benessere dei bambini."Con modalità di apprendimento online o offline, quest'anno scolastico deve mirare a tutelare l’interesse degli studenti ucraini. Tutti i bambini devono avere accesso ad un ambiente di apprendimento sicuro, dove possano ricevere un'istruzione di qualità e accedere a un supporto psicologico per affrontare la propria sofferenza. Per questo, è indispensabile che le scuole danneggiate in Ucraina vengano riparate, che le famiglie sfollate che vivono nelle aule abbiano alloggi alternativi e che tutti i bambini possano tornare a scuola in sicurezza", ha aggiunto Khush.

Tutti i bambini hanno diritto a un'istruzione sicura secondo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (UNCRC). Mentre i combattimenti sono in corso, esiste l'obbligo nel diritto internazionale di prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere i civili e gli edifici civili, come scuole e ospedali, che sono protetti dal Diritto Internazionale Umanitario. L'uso di armi esplosive in aree popolate deve essere evitato perché mette i bambini a rischio di lesioni fisiche.

Chiediamo all’Italia di supportare il coordinamento tra i meccanismi di monitoraggio delle violazioni dei diritti dei minori in Ucraina e sostenre l’implementazione della Safe Schools Declaration per la protezione degli edifici scolastici dall’utilizzo durante i conflitti armati.

In Ucraina Save the Children e i partner locali stanno fornendo riparo, cibo, contanti, carburante, supporto psicologico e kit per bambini e per l’igiene alle famiglie sfollate. L’Organizzazione opera in Ucraina dal 2014, fornendo aiuti umanitari ai bambini e alle loro famiglie. Sostiene le famiglie di rifugiati in tutta Europa e aiuta i bambini ad accedere all'istruzione e ad altri servizi essenziali.







[1] Secondo il Ministero dell'Istruzione e della Scienza, al 13 agosto 2022 sono state danneggiate 748 scuole materne e 74 sono state completamente distrutte. Dal 24 febbraio, 2.405 strutture educative sono state danneggiate e 207 distrutte.