Martedì 24 maggio si terrà a Milano a Le Village By CA la settima edizione di CXNow, evento sulla “Total eXperience” dedicato alla community della Customer Experience e Employee Experience italiana.

Durante la giornata di lavori saranno presentate le esperienze di CX più coinvolgenti, trend tecnologici e nuovi modelli di business attraverso le testimonianze di grandi player e insight tecnologici.



I 4 “Dialoghi” di CXNow, che si potranno seguire anche in streaming, sono:

Experience Management Strategy

Le strategie per coniugare tecnologia e ingegno umano che creano esperienze straordinarie.

Service Experience, Customer Service & Call Center

Le tendenze che influenzeranno il modo in cui i clienti interagiscono con i brand e gli strumenti per supportare la prima linea di contatto.

CX & Employee Experience Governance

Come potenziare il cambiamento e la trasformazione della CX e EX, perché non sono solo Vendita e Comunicazione.

Conversational AI/AR & Machine Learning

Interagire e comprendere i bisogni delle persone attraverso le nuove soluzioni tecnologiche, per lavorare a un mondo sempre più dinamico e innovativo.



Guarda l’agenda completa https://www.cxnow.it/agenda-2022/

Alle aziende end user che parteciperanno in presenza sarà offerta anche l’opportunità di partecipare a Tavoli di Lavoro ristretti, su temi specifici, con l’intento di alimentare ulteriormente il confronto e il networking.



Tra i partner di CXNow 2022 Arkage, prima agenzia post-digital italiana e founder dell’Italian CXPA Network - che ha come mission connettere tra di loro i professionisti della Customer Experience e dell’Experience Management - anche quest’anno in veste di content provider e communication partner.



Per chi parteciperà in presenza a CXNow sarà possibile ottenere un codice sconto sulla membership annuale CXPA.

Gli Sponsor di CXNow 2022: Avaya, CareAR, Doxee, E-PAthos, Ingo, Medallia, Skeepers, Talkdesk, Teleperformance, Unguess, Zendesk.

Gli Aziende Ospiti on-stage: Autocenter Arese, Enel, Eurofins, Fastweb, Gruppo Cimbali, Illimity, Kantonsspital Winterthur, Moleskine, Sisal, Policlinico Sant’Orsola, Sky, Starbucks, Starhotels, Venchi, Whirlpool.



Per le iscrizioni all’edizione 2022 di CXNow: eventbrite.it

