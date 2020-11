L'idea dei fan è chiara! Riportare su Animali Fantastici quel Colin Farrell che aveva iniziato nel ruolo del cattivissimo Grindelwald per rendere meno traumatico l'addio di Johnny Depp, allontanato da Warner dopo le presunte beghe legali.

Ma servirà davvero a rendere meno clamoroso il recast del personaggio? Sarà realmente quello che ci vuole per riportare sul giusto binario la saga, che già non ha brillato in quanto a consensi?

Intanto dal web trapela anche la notizia che Depp percepirà comunque per intero il suo onorario da 10 milioni di dollari, grazie al tipo di contratto sottoscritto prima di girare già una scena di quest'ultimo capitolo... Piove sul bagnato per Warner.