Decimomannu, conclusa la pianificazione dell'esercitazione "Joint Stars 2019"

Sarà articolata in due fasi che si baseranno su uno scenario condiviso nel contesto di una Non-Article 5 Crisis Reponse Operation (NA5CRO) l'esercitazione"Joint Stars 2019".

Si è conclusa infatti oggi, presso l'aeroporto militare di Decimomannu (CA) sede del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo(R.S.S.T.A.) dell'Aeronautica Militare, la Initial Planning Conference (IPC): prima fase nella pianificazione di questa esercitazione della Difesa.

La "Joint Stars 2019" si inserisce nel più vasto contesto delle maggiori esercitazioni di Forza Armata per conseguire ulteriori obiettivi di carattere interforze derivanti dalle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa e basati sul concetto NATO di Connected Force Initiative(CFI).

Per la prima volta quest'anno l'esercitazione oltre a vedere il Comando Operativo di Vertice Interforze (COI)addestrasi come Comando Interforze in grado di pianificare e di condurre specifiche attività operative del tipo Small Joint Operations-SjOs/High Intensity, in ambienti caratterizzati dalla minaccia Cyber e Chimico Biologico Radioattivo Nucleare (CBRN), parteciperanno con personale ed assetti l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo dei Vigili del Fuoco e le agenzie ENAV ed ENAC.

La "Joint Stars 2019"si articolerà in 2 fasi.

La prima fase sarà una Live Exercise(LIVEX-con unità rischierate), al livello tattico che prevede il mutuo supporto addestrativo tra le Forze Armate che in maggio avrà come scenario la Sardegna, ad entrare in azione ci saranno anche unità di Forze Armate straniere che daranno una connotazione internazionale a questa importante esercitazione.

La seconda fase sarà un'esercitazione del tipo computer-assisitita, Command Post Exercise/Computer Assisted Exercise(CPX/CAX), a livello operativo tesa a condurre operazioni anfibie nel contesto di una Small Joint Operation-SJO/High Intensity organizzata dal COI, e nella quale sarà organizzata la FOC (full operational capability) della divisione Aqui quale Italian JTF HQ. Questa fase dell'esercitazione vede la confederazione con la VF 19 (Esercitazione Virtual Flag 2019) ed è propedeutica alla certificazione, quale HQ Europeo, prevista per il 2020.

Con la "Joint Stars 2019" la Difesa ha come obiettivo l'addestramento congiunto di tutte le Forze Armate in modo da creare una sinergia ed economie di risorse, affinando le capacità di intervento in una cornice interforze ed inter-agenzia in contesti nazionali ed internazionali riuscendo allo stesso tempo a mettere in luce la capacità duale del Comparto Difesa.





Inviato da la sottile linea rossa