Il Napoli si è qualificato per le semifinali della Coppa Italia, in cui affronterà l'Atalanta (3 e 10 febbraio), battendo lo Spezia per 4-2 nella partita dei quarti di finale giocata ieri allo stadio Diego Maradona. Queste le reti: nel pt 5' Koulibaly, 20' Lozano, 29' Politano, 39' Elmas; nel st 25' Gyasi, 28' Manolas (autogol).

Dopo i primi 45 minuti, sul 4-0, il Napoli era già sicuro di aver conquistato l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Gli azzurri passano in vantaggio dopo soli 5 minuti grazie a Koulibaly che va in gol di tacco grazie ad un assist di Hysaj.

Al 20' il Napoli raddoppia con Lozano che batte Krapikas con una conclusione sotto la traversa batte Krapikas. Al 30' è Politano, con un pallonetto, a siglare la rete del 3-0. Infine, al 40' Elmas, con un forte tiro su assist di Insigne porta il risultato sul 4-0.

Ma lo Spezia non ci sta e nella ripresa, prima al 70' con Gyasi e poi al 73' con Acampora, porta il tabellino sul 4-2, che sarà però il risultato finale dell'incontro.

Per il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, la prestazione dei suoi è comunque da applaudire: "Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara, non siamo stati aggressivi e abbiamo lasciato troppo spazio ad un avversario agguerrito. Nel secondo tempo siamo stati bravi a reagire, penso che la mia squadra abbia perso con grande dignità, trovando una reazione che in pochi sarebbero riusciti a tirar fuori. Perdere non piace a nessuno, anche se penso che lo Spezia abbia onorato questa competizione arrivando fino ai quarti di finale, un traguardo senza dubbio notevole per noi. Peccato per il risultato di questa sera, ma ripeto, usciamo a testa alta. Torniamo da Napoli dispiaciuti per un brutto primo tempo, perché la gara non era stata preparata così, ma con la reazione avuta nella ripresa vado via meno preoccupato; penso che l'approccio negativo sia stata una piccola parentesi che ci siamo già messi alle spalle".

In semifinale il Napoli affronterà l'Atalanta. Nell'altra sfida saranno di fronte Inter e Juventus. Entrambi gli incontri si disputeranno il 3 e il 10 febbraio.







Crediti immagine: Twitter @sscnapoli