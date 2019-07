A luglio mai così caldo in Alaska

Normalmente, in estate, quando fa caldo, le persone che vivono in Alaska si vestono utilizzando il pile. Infatti, in media, la temperatura non raggiunge neppure i 20° C.

Quest'anno, però, e fino all'inizio della prossima settimana, la temperatura si è mantenuta finora intorno ai 30 gradi, raggiungendo il 4 luglio persino i 32° C. ad Anchorage, 5 gradi in più rispetto al record precedente.

Lo scorso giovedì, temperatura record anche in altre località dell'Alaska: a Kenai, Palmer e King Salmon.

Notevoli disagi per la popolazione, non abituata a temperature che sono più normali per la Florida e non certo per un Paese vicino al circolo polare artico, anche perché nessuno o quasi di coloro che abitano in Alaska ha installato in casa un condizionatore.

Stavolta, il presidente degli Usa Trump, che in passato aveva ironizzato su un'ondata di freddo in America dichiarando insensatamente - come peraltro gli è sempre naturale - che il surriscaldamento del globo sia una frottola, si è però dimenticato di rilasciare un qualsiasi commento.