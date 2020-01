L'incidente che si verificato intorno alle 7:45 sulla linea 1 della metropolitana di Napoli avrebbe coinvolto tre diversi convogli.

L'incidente, avvenuto tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola, all'altezza della strettoia dopo la fermata dei Colli Aminei, sarebbe stato causato da un primo tamponamento tra un treno appena uscito dal deposito ed uno che invece aveva già a bordo dei passeggeri ed era da poco partito dal binario 2 della stazione di Piscinola.

Non ancora ufficialmente accertate le ragioni che hanno causato il primo tamponamento, anche se pare che il treno che dal deposito si immetteva sulla linea principale non avrebbe rispettato un segnale di stop. Successivamente, un terzo convoglio, diretto da Piscinola a piazza Garibaldi, avrebbe poi finito per tamponare a sua volta i treni precedentemente incidentati.

Fortunatamente, per quanto riguarda le persone a bordo, solo il macchinista di uno dei due treni sarebbe rimasto ferito piuttosto seriamente, ma senza essere in pericolo di vita, e per questo è stato ricoverato al Cardarelli con un trauma toracico e in stato di shock. Altre persone coinvolte nell'incidente, e per questo trasportate in ospedale, sono poi state dimesse.