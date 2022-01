Uno, due, tre, quattro... morti sul lavoro, solo numeri. Eppure dietro le vittime ci sono bambini, mogli, mariti, famiglie intere che piangono.

Sicurezza zero. Così, nonostante la nostra si dichiari una repubblica democratica fondata sul lavoro, finisce per essere fondata sulle morti sul lavoro.

Chiacchiere tante, dai politici, dai sindacati, tutti parlano e nessuno fa niente e quel poco che si fa non è evidentemente sufficienti.

Tic toc tac, è un conto alla rovescia verso la prossima vittima, con cadenza giornaliera, non si guarda in faccia nessuno, la produttività vince a mani basse sulla sicurezza, the show must go on a scapito di tutto, il denaro trionfa sempre e comunque.