La Salernitana ha nuovamente interrotto la sua media scudetto non ottenendo più di un pareggio al Castellani dove alle 15 di sabato era impegnata contro l'Empoli.

A passare per primi in vantaggio sono stati i toscani, al 31', con Cutrone che supera Sepe su un preciso assist di Asllani. Nella ripresa l'Empoli ha la palla per chiudere la partita, ma Parisi la alza sulla traversa il gol che avrebbe chiuso la partita. E per rispettare la regola del gol sbagliato, gol preso, al 76' arriva il pareggio di Bonazzoli, su una palla persa malamente da Vicario.

All'84', l'arbitro Massa, richiamato al VAR per un intervento in area di Romagnoli su Coulibaly, decreta il tiro dagli 11 metri che però Perotti si fa parare da Vicario.

La partita finisce così 1 - 1, con la Salernitana che, nonostante il settimo risultato utile consecutivo, per ora è ancora quart'ultima a 31 punti e dovrà rimandare all'ultima giornata la certezza matematica della permanenza in A, visto che il Cagliari, terzultimo, ha 29 punti.

L'Empoli invece, già salvo, va a quota a 38 punti.







Crediti immagine: twitter.com/EmpoliCalcio/status/1525502077748789248