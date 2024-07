Il brano è dedicato alla fidanzata Dafne e presenta delle sonorità fresche ed estive

Il nuovo brano del rapper e producer Stemma “Mojito” è disponibile dal 26 luglio sugli stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale. Si tratta di un singolo che ripercorre la gioventù del cantante assieme alla fidanzata Dafne: i due, già legati dai tempi del liceo, si sono rincontrati a distanza di anni, facendo maturare il loro rapporto. Attualmente, l’unica complicazione fra loro è la distanza, a cui Stemma fa riferimento in alcuni versi del brano; “Dopo stanotte ho un volo per un’altra città”; “Che già domani devo prendere il volo”; “Anche se adesso è difficile, lo renderemo possibile”. Il titolo del singolo è un richiamo al cocktail preferito della ragazza: “Balli un po’ da sola, bevi solo MOJITO”. Con questo inno alla vitalità e all’estate, Stemma conquista il suo pubblico e lo invita a cogliere l’essenza di ogni momento.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/artist/4cMZDvxeN9oONoY6PcnM71

Storia dell’artista

Stemma è un rapper e producer romano, nato nel 1995. All’età di quattordici anni, inizia a produrre i suoi primi beat, ispirato dalla musica con cui era in contatto sin da bambino. Scrive e registra le sue canzoni autonomamente e, nel corso degli anni, si è appassionato anche alla parte tecnica ed artistica del mixaggio. Da oltre 10 anni rilascia brani interamente autoprodotti, dalla strumentale al mixaggio audio: tra questi, si ricordano l’EP del 2023 “Notturno”, l’album del 2020 “Evolution”, l’EP “Seven” del 2016 e il primo album “Note distorte” del 2014.

Facebook: https://www.facebook.com/Stemma.Produzioni/

Instagram: https://www.instagram.com/lorenzo.stemma/?hl=it

Youtube: https://www.youtube.com/@StemmaOfficial