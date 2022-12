"Sono una giovane cantautrice ed interprete che cerca di realizzare un sogno!

Mi chiamo Grace, ho 22 anni, canto da sempre l’obbiettivo più grane per me sarebbe quello di raggiungere più persone con i miei testi. La. musica è comunicazione per me, se canto mi esprimo al mio massimo. Nasco come ballerina, mi appassiono al mondo del canto e del musical fina da piccola, mi esibisco in diversi festival, party, e occasioni di ogni genere. Quest’estate lavoro come cantante sulle navi da crociera in una party band esperienza che mi ha formato sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista umano.

Attualmente sono prossima alla triennale di canto e musica pop.

Nel 2020 realizzo i mie primi singoli usciti su tutto le piattaforme digitali.

Il 2023 sarà l’anno del ritorno, farò tanta nuova musica!"



SPIEGAZIONE SINGOLO E TESTO:

Capolavoro racconta di un peccato d’amore commesso, di un’amore difficile, di poli opposti geografici che si vogliono. Una storia raccontata in una miniera cruda ma passionale. L’autore di questo brano è Simone Verde, artista conosciuto anni fa con cui è nata una splendida collaborazione.



Grace

Tutti i mei social:

• YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UCTFvJIMxjpAyXUKApXGx0NQ

• SPOTIFY: open.spotify.com/artist/5AVXKxGMQaToDCdbBqGlIR?si=4Q27KUadR9KKEOtOuA8PKg

• INSTAGRAM: www.instagram.com/grace.sonoio

• TIK TOK: www.tiktok.com/@grace.sono.io?lang=it-IT