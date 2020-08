Anche mercoledì sono di nuovo in aumento i contagi da coronavirus con 481 nuovi infetti nelle ultime 24 ore, con il totale di casi che adesso è di 251.713.

Nel dato pubblicato oggi, solo in Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e P.A. di Trento non si registrano nuovi casi, mentre i livelli maggiori di contagio vengono indicati ancora in Lombardia e Veneto, ma con, rispettivamente, circa 8mila e 10mila nuovi tamponi effettuati, mentre il Piemonte con soli 2.739 tamponi ha registrato 42 nuovi positivi. Il numero di tamponi effettuato ieri è stato di 52.658, circa 13 mila in più di martedì.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 13. 791, 230 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 53 (4 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 779 (22 in meno di ieri) sono ricoverati con sintomi e 12.959 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (248 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 202.697, in aumento di 236 rispetto al dato di martedì. Oggi i morti sono 10, con il totale dei decessi che arriva così a 35.225.