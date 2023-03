Nei due incontri che venerdì hanno aperto la 27.esima giornata di Serie A, Sassuolo e Atalanta, in casa, si impongono su Spezia e Empoli.



Il Sassuolo ha sconfitto lo Spezia per 1-0 grazie al gol di Berardi su rigore concesso al 71' per un fallo di mano di Amian su conclusione diretta in porta di Laurientè.

Con questa vittoria, la quarta consecutiva, la formazione di Dionisi raggiunge il Bologna a centro classifica con 36 punti. Nel girone di ritorno, il Sassuolo ha già ottenuto 19 punti dopo 8 turni, superando il bottino del girone d'andata. Inoltre, Berardi sale a 4 calci di rigore trasformati in stagione, più di chiunque altro.

Lo Spezia è quart'ultimo a 24 punti, con il Verona a 19 che tenterà di accorciare la distanza che lo separa dalla zona salvezza nello spareggio che a Genova, domenica, lo vedrà impegnato contro la Sampdoria, ultima in classifica.



L'Atalanta torna alla vittoria dopo che nelle ultime quattro partite aveva ottenuto soltanto un punto. Lo ha fatto superando in casa per 2-1 l'Empoli, che invece esce sconfitto per la quarta volta consecutiva in campionato.

Nonostante sia andata sotto per la rete di Ebuehi al 44', frutto di un rimpallo fortuito in area su Caputo che ha liberato il compagno davanti alla linea di porta, la squadra di Gasperini è riuscita a rimontare nella ripresa, prima pareggiando con De Roon al 58' su cross di Ruggeri e successivamente siglando la rete vittoria con Hojlund, subentrato nel secondo tempo e bravo a girarsi in area.

In classifica l'Atalanta si porta a 45 punti rimanendo nel giro delle squadre che lottano per un posto n Champions, mentre l'Empokli, fermo a 28 è ancora ampiamente al sicuro dalla zona retrocessione.





Crediti immagine: twitter.com/futbolconnect/status/1636948413798555650