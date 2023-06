Il nuovo singolo del Cantautore e Polistrumentista Livornese.

Siamo sempre piu' schiavi della tecnologia , disposti a creare contenuti che siano trend affinché possano venire premiati dall’algoritmo - senza pensare alla qualità, all’utilità di insegnare qualcosa, di lasciare qualcosa … tutto passa veloce e niente resta. Spesso la poca attenzione alla creatività e la voglia di apparire costringe veri talenti a fare i pagliacci sui social, o viceversa porta ragazze e ragazzini ad avere obiettivi da esprimere in simbiosi con l’iPhone distaccandosi dalla realtà fatta di autenticità; tutta questa velocità crea si, tanti numeri … e tanta fuffa, caos, truffe... Il brano Esorta a ricordare di restare dinamici con il corpo e resilienti con la mente; perciò anche tu “muovi la mente”.

Etichetta:

Orangle Srl - www.oranglerecords.com

Lorenzo Iuraca' all'età di 7 anni si siede dietro ad una batteria per la prima volta e nasce la passione. Studia musica prendendo confidenza anche con il pianoforte, il basso, la chitarra... e infine con la sua voce, fino a che decide di fondare l'associazione Polo Artistico Vinile di cui e' tutt'ora presidente e per la quale realizza produzioni musicali marchiate ''i per i Recording Label'' e con la quale fonda nel 2020 la Testata tematica "La Redazione Online" (per dare visibilità ai nuovi creativi). Nel suo percorso artistico tante esperienze e numerosi riconoscimenti, tra i quali più categorie di Spazio d'Autore, il Primo Premio AFI Emergenti e come rivelazione dal Nuovo Imaie. E' stato concorrente di XFactor 7 in squadra con Morgan.

L-Jei diminutivo di Lil Jechy, nasce come uomo nell'89 come artista a 16 anni sotto il nome di Vegan nel mondo del rap underground dove una sua canzone ha totalizzato 1 Milione di visualizzazioni tra Facebook e YouTube trasmutando qualche anno dopo in Lil Jechy nel mondo della Trap per chiudere l'evoluzione nel 2020 con il nome di L-Jei che rappresenta la forma completa della sua evoluzione musicale,riuscendo a portare melodie pungenti e testi maturi ricchi di storie da raccontare esce con il suo primo singolo Smile con il quale vince Sound of 2020 a Radio Deejay nella trasmissione SayWaad e nel 2021 passa con il video ufficiale su Deejay TV.

