Uomini e donne Trono Over: Ida Platano non ne vuole più sapere di Riccardo Guarnieri

E veniamo adesso alle ultimissime anticipazioni di Uomini e donne del trono Over.

Ci sono delle grosse novità in quanto Ida Platano dopo avere passato il fine settimana a Brescia con Riccardo Guarnieri, ha capito che non lo amava piu'. Ma non finisce qui.

Infatti, a Uomini e donne, durante la registrazione non ha fatto mistero di avere contattato Armando, con il quale si era scambiata un bacio in trasmissione.

La reazione di Riccardo Guarnieri è stata una crisi di pianto e relativa uscita dal programma.