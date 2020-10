Nonostante in Europa si continui a negare la necessità di un nuovo lockdown, si rincorrono le notizie di nuovi record relativi al numero giornaliero di contagiati da Covid... in tutta Europa e non solo.

E se in Italia ci stupiamo per gli oltre 15mila nuovi casi, nel Regno Unito oggi sono stati 26.688 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Anche in questo caso un record, con il numero dei morti che è stato di 191.

Adesso, in tutto il mondo, si registrano 400mila nuovi casi di contagio ogni 24 ore, con il totale dei contagiati che è arrivato a quota 41 milioni.

E se in Brasile il contagio è in diminuzione, adesso sta dilagando in Argentina ed ha ripreso a crescere in Usa, mentre dall'altra parte del mondo, in calo in India, ha ripreso a correre in Russia.

Ormai dobbiamo prendere atto che la pandemia è inarrestabile e che i vari governi non sembrano intenzionati a fermarne la diffusione, forse confidando che un vaccino prima o poi sarà disponibile.

Ma, nel frattempo, quanti morti saremo costretti a conteggiare?