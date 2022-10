Milano, Ottobre 2022 - Per molti, il nuovo contesto politico ed economico ha rappresentato un duro colpo. Tutto ciò ha ancor più valore se si pensa al mondo dei diritti che, secondo molti, è quantomeno in pericolo. In particolare, non dobbiamo dimenticare che il mondo della cannabis è stato molto criticato dai politici conservatori, e potrebbe quindi tornare nel loro mirino, nei prossimi mesi. Tutto ciò, nonostante rappresenti un settore economico rilevante per il paese.

In questo contesto si inserisce però JustMary, il principale delivery di marijuana light in Italia. La società ha deciso di lanciare un bonus cannabis sui propri prodotti, grazie al quale sarà possibile acquistare 16 grammi di marijuana light al prezzo simbolico di 25 euro. Tutto ciò per tutelare il diritto alla cannabis, minacciato da politica e inflazione.

“Proprio perché le persone sono libere e non suddite, pensiamo che tutti debbano godere del diritto alla cannabis, nonostante tutto quello che ci circonda, dal punto di vista economico e politico. Invitiamo tutti a partecipare all’iniziativa e a postarne una foto sui social network” ci dice Matteo Moretti, CEO di JustMary. “Ci rivolgiamo a gruppi di persone che hanno a cuore l’argomento, ma anche a singoli che vogliono far sentire la propria voce. Speriamo veramente di fare la nostra parte per la tutela dei diritti e, ovviamente, vogliamo anche aiutare le persone a rilassarsi, in queste giornate difficili, un pò per tutti” conclude Moretti.

Ma, come partecipare all’iniziativa? E’ sufficiente richiedere la partecipazione tramite la chat o email presenti sul sito. Gli utenti riceveranno così il bonus da 55 euro, spendibile su acquisti superiori a 80 euro. La società andrà avanti fino esaurimento scorte.

Ma di cosa si occupa JustMary, nei particolari? JustMary è la più importante realtà italiana attiva nel delivery di cannabis legale e popper. Il servizio è attivo dalle 18 alle 24 e la consegna avviene direttamente a casa, entro 45 minuti dall’ordine. Il servizio di delivery è del tutto anonimo, visto che i fattorini della società lavorano in borghese. La società è da tempo presente su Milano, Torino, Firenze, Roma, Monza, Catania, e, all’estero, a Parigi.





Maggiori informazioni su JustMary:

Justmary ha chiuso il 2021 con 1 milione di euro di fatturato e, negli ultimi mesi, ha triplicato i numeri del personale, passando da 10 a 32 collaboratori (al netto dell’indotto). La società ha attualmente all’attivo un aumento di capitale ed è alla ricerca di nuovi soci, così da poter continuare a crescere. Gli interessati possono contattare la società via email o chat presenti sul sito.