Il Redmi K20 ed il Redmi K20 Pro sono due smartphone presentati pochi giorni fa e che hanno avuto un buon successo (o, almeno per il momento, una buona accoglienza).

In Italia e nei mercati internazionali, però, non arriveranno ufficialmente, perché Xiaomi (che controlla Redmi) ha deciso di lanciare questi dispositivi con il nome di Xiaomi Mi 9T e Xiaomi Mi 9T Pro.

Proprio oggi Xiaomi presenta il Mi 9T, mentre non ci sono notizie sul Mi 9T Pro che, quindi, "per il momento" non sarà disponibile.