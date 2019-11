I militari italiani sono in prima linea per supportare la popolazione di Durazzo messa a dura prova dal terremoto.

La Difesa, rispondendo alle richieste della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha subito messo a disposizione uomini e mezzi per aiutare la popolazione: 12 mezzi ruotati per trasporto persone con circa 25 unità ed un elicottero CH-47 dell'Esercito, un aereo C-130, un velivolo P180 ed un elicottero UH139 dell'Aeronautica Militare per il trasporto in Albania di assetti della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Anche la Marina Marina dà il suo contributo con la predisposizione di un'unità navale ed un elicottero da impiegare a supporto delle attività.

Le Forze Armate con la loro specificità sono in grado di operare prontamente in ambito nazionale ed internazionale, in sinergia con gli altri Dicasteri ed Organizzazioni del "Sistema Paese", in caso di pubbliche calamità e in casi di straordinaria necessità ed urgenza in favore della popolazione.

