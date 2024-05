Ecco le prime reazioni della critica al Festival di Cannes per l'ultimo film di David Cronenberg, The Shrouds, un’excursus sulla fisicità del dolore in cui il body horror diventa un pretesto per spingere ulteriormente il tasto dell’acceleratore sul lato oscuro dell’animo umano in quella che è stata definita da Steve Pond di The Wrap “un’esplorazione sul dolore tanto triste quanto inquietante”.

TRAMA: Karsh (Vincent Cassel) è un importante uomo d'affari. Inconsolabile dalla morte di sua moglie, inventa la GraveTech, una tecnologia rivoluzionaria e controversa che consente ai vivi di monitorare i loro cari defunti nei loro sudari. Una notte, diverse tombe, inclusa quella della moglie di Karsh, vengono profanate. Karsh si propone di rintracciare gli autori del reato.