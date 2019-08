Sarà Honor Vision, smart tv di Honor, il primo prodotto ad utilizzare HarmonyOS di Huawei

Dopo aver annunciato, venerdì, lo sviluppo di un proprio sistema operativo, HarmonyOS, compatibile con le app realizzate per Android, il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei lo renderà subito disponibile fin da giovedì prossimo, per gestire le funzionalità di Honor Vision, la nuova smart tv Honor, che al momento sarà rilasciata solo per il mercato cinese.

Lo ha annunciato lo stesso a.d. di Honor (marchio per i prodotti di fascia media della galassia Huawei), George Zhao.

HarmonyOS potrà essere installato non solo come sistema operativo per smartphone e tablet, ma anche come sistema operativo per laptop e personal computer.

Con questa mossa, l'azienda cinese si metterà al riparo da eventuali ritorsioni che ancora potrebbero rischiare di interessarla a seguito della guerra commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina.