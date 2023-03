Il giovane artista si classifica al primo posto con Arianna Perillo nella categoria Cantautori con il suo brano “High For Free”.

Il 12 marzo è andata in scena la finale di “Baricanta”, concorso nazionale targato Never Give Up Bari giunto ormai alla quarta edizione. Con la partecipazione in commissione dell’artista Grazia Di Michele nella veste di presidente e il Maestro Ugo Sbisà, durante la serata, tenutasi presso il Teatro Anchecinema (ex Royal), si sono esibiti giovani artisti in varie categorie che hanno dato sfoggio dei lori talenti.

L’artista Be Klaire si è presentato in duo con la giovane Arianna Perillo classificandosi al primo posto nella categoria “Cantautori” con il suo ultimo singolo “High For Free” e secondo nella categoria “Interpreti Senior” con una incantevole interpretazione del grande classico “Ain’t no way”.

Il percorso artistico di Be Klaire continua a collezionare riconoscimenti e plausi da un pubblico in forte crescita e dagli addetti ai lavori tra critici, produttori e giornalisti. Dopo i singoli pubblicati e in promozione nazionale “People’s Eyes”, “Free Me Now”, “Train of Silence” e la sua ultima “High For Free”, l’artista si sta preparando per l’uscita di un nuovo singolo dimostrando una forte maturità contornata da dedizione e passione.

Baricanta

https://www.baricanta.it/

Be Klaire Instagram

https://www.instagram.com/beklaire_/

Be Klaire Spotify

https://open.spotify.com/artist/1oJ0XJYdHW06sYFPW66ehd?si=z8LtYfP2T8KqqnYjuI0e5A