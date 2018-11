Come si diventa dipendenti da zucchero e perché evitarlo?

Lo zucchero da troppo tempo ormai è una presenza obbligatoria nelle nostre cucine, ed è anche un ingrediente indispensabile utilizzato largamente dall'industria alimentare.

Spesso ce lo ritroviamo anche nei prodotti inimmaginabili, come i legumi in scatola, per non parlare delle bevande, delle salse e degli yogurt, aumentandone a dismisura il consuimo che, invece, non dovrebbe superare il 5% dell’apporto energetico totale giornaliero.

Abituiamo i nostri bambini da piccolissimi al sapore dolce, rendendo in questo modo intere generazioni dipendenti da questa droga dei tempi moderni, responsabile di disturbi e malattie importanti, tra cui aumento della pressione sanguigna, obesità, gotta, diabete, Parkinson...