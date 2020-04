La situazione che si è sviluppata con i contagi all'interno dell'ateneo non ne permette la riapertura il 4 maggio e fintanto che non vi saranno le condizioni di totale sicurezza resterà chiuso. Tuttavia, le attività didattiche continueranno a distanza, così come lezioni, esami e seminari.

La notizia comunicata dal Rettore dell'ateneo dei Salesiani, padre Mauro Mantovani, è stata ripresa dal Messaggero: la settimana più complicata per l'università pontificia dell'ordine fondato da Don Bosco, un grande campus all'interno del quale vivono circa 200 religiosi - quando è in pieno regime - ed è frequentato da studenti provenienti da tutto il mondo.

Al momento ci sono 4 salesiani che sono stati ricoverati ma sono in buona salute e 20 che sono risultati positivi.

Tutto è venuto alla luce quando qualcuno ha avvertito dei sintomi; sono stati subito chiamati i medici che hanno predisposto gli accertamenti del caso. Il monitoraggio è stato avviato di conseguenza su tutta la comunità che vive all'interno.