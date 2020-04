A Milano due art director hanno scelto di restare nel capoluogo lombardo con responsabilità e orgoglio, invece di tornare nelle regioni di appartenenza, una in Liguria e l'altra in Puglia, non seguendo così l'esempio di tante altre persone che, il 7 e l'8 marzo, sono praticamente fuggite.

E per sostenere il fatto di rimanere a nel luogo dove lavorano e vivono hanno dato vita a un progetto molto bello.

Per dare sostegno virtuale alle zone di Milano - e anche per passare il tempo - Marika e Francesca, questi i loro nomi, si sono divertite a fare i loghi di molti quartieri di Milano ispirandosi ai brand più famosi.

Con questi risultati...