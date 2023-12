Raccolta dei rifiuti sospesa il giorno di Natale e a Capodanno, regolare il 26 dicembre con doppio conferimento (sarà così anche il 2 gennaio) ed il giorno dell’Epifania: è quanto ha comunicato il settore Ambiente e Territorio di Palazzo dell’Aquila rendendo noto il programma relativo all’attività del servizio di igiene ambientale nel periodo festivo.

Ecco il dettaglio: lunedì 25 dicembre non vi sarà alcuna raccolta e lo spazzamento sarà ridotto. Martedì 26 dicembre avverrà il doppio ritiro di Umido ed Indifferenziato.

I cittadini pertanto la sera di Natale potranno conferire entrambe le frazioni ovviamente in modo separato. Venerdì 1° gennaio nessuna raccolta dei rifiuti e lo sarà spazzamento ridotto.

Martedì 2 gennaio ci sarà il doppio ritiro di Umido ed Indifferenziato. I cittadini pertanto la sera di Capodanno potranno conferire entrambe le frazioni ovviamente in modo separato. Sabato 6 gennaio la raccolta della frazione Umido sarà regolare.

Resta invece immutato il calendario per le giornate del 27, 28, 29 e 30 dicembre e per il 3, 4 e 5 gennaio. Questa sera alle ore 18:00 a Palazzo D’Amico verranno presentati gli elaborati progettuali proposti dal raggruppamento temporaneo di imprese risultato vincitore del concorso europeo per la redazione della progettazione esecutiva del “Parco TraiMari” nell’area dell’ex scalo ferroviario acquistato dal Comune.

Il Parco urbano, che l’Amministrazione ha denominato “TraiMari”, per la posizione equidistante tra la riviera di ponente e quella di levante, punta non solo a riqualificare un’area che da tempo è in stato di abbandono; ma anche a creare quel polo di servizi, sia per il porto che per lo stesso centro urbano, che finora è mancato.