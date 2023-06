Al concorso di progettazione europeo per la riqualificazione degli edifici dell’ex stazione ferroviaria e realizzazione del “Parco tra i mari”, dopo la presentazione delle sette istanze da parte dei partecipanti, la Commissione di gara, composta dal dirigente del 6° settore del Comune Domenico Lombardo, dall’ing. Luigi Pettinato di Messina e dall’avv. Guido Ottaviani di Ragusa sulla scorta del punteggio assegnato ha escluso due proposte, ammettendo le altre cinque presentate.

Il concorso, che si svolgerà in forma anonima ed esclusivamente in modalità telematica, è finalizzato ad acquisire un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria attraverso la realizzazione di un grande parco che possa anche ospitare strutture culturali (biblioteca, cinema, teatro) per una previsione di spesa complessiva di circa 15 milioni, somme che l’Amministrazione cercherà di ottenere attraverso le misure del PNRR.

Questo il cronoprogramma delle successive fasi e le scadenze: presentazione elaborati progettuali e documentazione 2° grado entro le ore 12.00 del 04.09.2023; predisposizione della graduatoria entro il 29.09.2023. Verifica dei requisiti e approvazione della graduatoria Entro il 11.10.2023.

Perfezionamento elaborati (PFTE) ai sensi dell’articolo 152, comma 4, del Codice entro sessanta giorni dall’approvazione della graduatoria entro le ore 12.00 del 13.12.2023. Proclamazione del vincitore 21.12.2023.