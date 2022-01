È stata scattata dal medico Erik Jennings Simões la foto di un indigeno dell'Amazzonia che trasporta suo padre sulla schiena per portarlo a vaccinarsi contro il Covid. Una foto pubblicata dal medico sul proprio account Instagram e diventata in poco tempo virale a dimostrazione di quanto sia complicato e difficile attuare la campagna vaccinale in una delle aree più remote del mondo.

"Momento clou del 2021. Tawy Zoé (24 anni) ha portato suo padre Wahu Zoé (67 anni) ad effettuare la prima somministrazione del vaccino contro il COVID-19. Tawy ha portato suo padre per 6 ore attraverso una foresta con colline, ruscelli e ostacoli fino alla nostra base. Dopo il vaccino, ha rimesso suo padre su la schiena e ha camminato per altre 6 ore fino al suo villaggio. Arriva l'anno 2022 e nessun caso di COVID-19 è stato registrato nella popolazione di Zoé",

ha dichiarato il neurochirurgo Erik Jennings, che lavora con le comunità della foresta pluviale amazzonica in Brasile. È il fondatore del primo servizio pubblico di neurochirurgia in quella regione.

Secondo i dati ufficiali, in Brasile sarebbero 853 gli indigeni morti a causa del Covid-19. Invece, le ong a supporto dei diritti degli indigeni affermano che il numero è molto più alto. Un sondaggio di Apib, una ONG brasiliana, parla di un migliaio di indigeni deceduti solo tra marzo 2020 e marzo 2021.

Tawy e Wahu appartengono alla comunità indigena Zo'é, che conta circa 325 membri. Vivono in relativo isolamento in dozzine di villaggi in un'area equivalente a 1,2 milioni di campi da calcio nello stato settentrionale del Pará.

La foto è stata scattata a gennaio 2021, all'inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Brasile, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia al mondo. Il dottor Simões l'ha condiviso su Instagram solo il 1 gennaio di quest'anno, per inviare un messaggio di speranza all'inizio del nuovo anno.

Quando è iniziata la vaccinazione contro il Covid-19 in Brasile, per l'équipe sanitaria che segue gli Zo'é è subito emersa una sfida: non sarebbe stato possibile per il personale sanitario recarsi in ogni villaggio, poiché ci sarebbero volute settimane per vaccinare tutti, a causa della loro distribuzione sul territorio. Così hanno allestito capanne nella foresta e un sistema di vaccinazione è stato concordato con le comunità attraverso una radio.

"Abbiamo adottato pratiche che rispettano e tengono conto della cultura e della conoscenza del popolo Zo'é", ha affermato il dott. Simões.





Crediti immagine: Erik Jennings Simões