Atalanta-Spezia ha aperto, giovedì alle 15, l'ultima giornata degli ottavi di Coppa Italia. Dopo aver superato gli ostacoli di Brescia e Como, quello di Bergamo, per i liguri quello di Bergamo è risultato invalicabile. L'incontro è finito infatti 5-2 per la squadra di Gasperini, con l'Atalanta che passa pertanto ai quarti, dove affronterà l'Inter.

Le due squadre hanno giocato a viso aperto e già dopo un quarto d'ora di gioco si sono registrate tre marcature, con lo Spezia che al 14', con un gol di Ekdal, risponde alla doppietta di Lookman. Poco prima della mezz'ora, Hateboer porta il risultato sul 3-1 per l'Atalanta, ma al 38' questa volta è Verde ad accorciuare le distanze.

Nella ripresa, lo Spezia cerca di pareggiare, ma al 72' la giovane stellina danese Hojlund, vent`anni tra pochi giorni, segna il quarto gol con un sinistro che si insacca sotto la traversa. Allo scadere è ancora il 17 della Dea, scatenato, che si invola verso Zovko e lo supera con un pallonetto. La palla rimbalza sul palo e Ampadu, accorrendo nel tentativo di rinviare, devia inavvertitamente nella propria porta, siglando suo malgrado il gol del definitivo 5-2.

"Stiamo trovando una buona prolificità in attacco - ha dichiarato Gasperini a fine partita - e stiamo giocando anche bene. Il rovescio della medaglia è la poca attenzione in fase difensiva, specialmente nel primo tempo. Sembrava un'amichevole a Zingonia. Se sei 2-0 o 3-1 non devi concederti queste disattenzioni".





Crediti immagine: twitter.com/Atalanta_BC/status/1616119590899138561