In un’epoca in cui la corsa all’innovazione è diventata la nuova corsa all’oro, Elon Musk si staglia come un gigante globale. Fondatore di aziende che spaziano dall’esplorazione spaziale con SpaceX alla rivoluzione dei trasporti con Tesla, Musk ha incarnato un modello di imprenditorialità visionaria che ha trasformato mercati, stili di vita e persino la geopolitica. Tuttavia, un’analisi più approfondita mette in luce un aspetto cruciale e spesso trascurato: il successo di Musk non deriva esclusivamente dalla sua genialità o dai suoi capitali sterminati, ma anche, e forse soprattutto, dalle carenze dei governi che non hanno saputo cogliere l’importanza strategica di investire nella ricerca e nell’innovazione. Attualmente, la politica italiana sembra bloccata in un circolo vizioso di instabilità e visione a breve termine. Governi di breve durata e frequenti cambi di direzione hanno reso difficile pianificare investimenti strutturali e sostenibili. La burocrazia e la mancanza di continuità politica impediscono un'azione efficace, lasciando il Paese indietro in settori strategici come tecnologia e sostenibilità. E qui l’Italia ha molto da riflettere.

Massimiliano Nicolini, ricercatore e direttore del dipartimento BRIA, offre una prospettiva chiara: “Elon Musk ha avuto successo perché ha costruito il suo impero in ecosistemi che hanno compreso l’importanza della ricerca come motore di sviluppo. Gli Stati Uniti hanno finanziato la sua visione con fondi pubblici per la NASA e incentivi per le energie rinnovabili. In Italia, invece, la ricerca è stata relegata a voce di spesa secondaria, un lusso che si taglia nei momenti di crisi.” Negli ultimi vent’anni, l’Italia ha assistito a una costante riduzione dei fondi pubblici destinati alla ricerca. Secondo l’ultimo rapporto del CNR, il nostro Paese investe solo l’1,5% del PIL in R&D, contro il 3% della media europea e il 4% degli Stati Uniti. Questa carenza strutturale ha creato un ecosistema sterile per l’innovazione, dove i talenti sono costretti a emigrare e le idee brillanti si arenano in una burocrazia soffocante.

Nel 2022, Musk ha ventilato l’ipotesi di aprire in Italia un centro per la produzione di batterie Tesla. Tuttavia, l’idea si è rapidamente arenata di fronte alle difficoltà burocratiche, alla mancanza di infrastrutture adeguate e a un quadro normativo poco favorevole. “Non è Musk a essere inaccessibile, è l’Italia a essere poco attraente per chi vuole investire in tecnologia avanzata,” sottolinea Nicolini. Mentre il governo italiano faticava a rispondere, altri Paesi come la Germania si sono mossi rapidamente, attirando giganti come Tesla con incentivi fiscali e infrastrutture all’avanguardia. Il risultato? Una nuova Gigafactory a Berlino e nessuna traccia di Musk in Italia.

Secondo Nicolini, la situazione italiana è sintomatica di un problema più grande: l’incapacità di riconoscere il valore strategico della ricerca. “L’Italia ha un patrimonio culturale e scientifico immenso, ma lo lascia marcire. Senza un ecosistema che favorisca la ricerca, non possiamo competere con Paesi che vedono l’innovazione come una priorità nazionale.” La mancanza di un coordinamento efficace tra università, industria e governo è un ulteriore fattore critico. In Italia, i ricercatori spesso si trovano a lavorare in condizioni precarie, senza accesso ai finanziamenti o alle infrastrutture necessarie per sviluppare progetti competitivi. È un cortocircuito che si autoalimenta, portando a un declino progressivo della capacità del Paese di attrarre e trattenere talenti.

Per Nicolini, la risposta non è semplice, ma esiste: investire in progetti come BRIA (Bioinformatica, Realtà Immersiva e Intelligenza Artificiale) può rappresentare un punto di svolta. “Se vogliamo essere competitivi, dobbiamo puntare su discipline che combinano tecnologia e sostenibilità. BRIA non è solo un acronimo, è un modello di futuro: ricerca applicata, formazione di talenti e un’integrazione tra pubblico e privato che in Italia è ancora un miraggio.” I progetti di ricerca italiani, se opportunamente finanziati, potrebbero trasformarsi in attrattori di investimenti globali. Ma serve una volontà politica che finora è mancata.

Elon Musk è senza dubbio un imprenditore visionario, ma il suo successo è stato amplificato dall’intelligenza dei governi che lo hanno sostenuto. L’Italia, al contrario, ha spesso scelto di ignorare il potenziale della ricerca, relegandola a un ruolo marginale. Il risultato? Un Paese che guarda con invidia i successi degli altri, senza chiedersi perché le sue eccellenze non riescano a emergere. La sfida è aperta: vogliamo continuare a osservare passivamente, o siamo pronti a costruire un futuro in cui l’Italia torni protagonista?