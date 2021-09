Dal primo ottobre sarà disponibile il nuovo singolo di Andrea Candolfo dal titolo "Ti Porterò a Ballare" , una ballad pop, degna di essere ascoltata più volte per essere capita fino in fondo. Una canzone leggera e spensierata come non mai, per sopravvivere ad un periodo un po' particolare che ha accomunato l'umanità intera.

"Ti Porterò a Ballare è una canzone che ho scritto durante il lockdown, è il mio ricordo felice di quei giorni, la consapevolezza di iniziare a scrivere qualcosa di nuovo. La musica mi ha sempre fatto stare meglio. Spero di farvi respirare un po di leggerezza. Ne abbiamo bisogno un po tutti".