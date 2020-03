È previsto anche il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari nel testo finale del cosiddetto decreto "Cura Italia", del 17 marzo 2020, n. 18 contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Un provvedimento, inizialmente inserito in bozza e poi tolto, che dà la possibilità di rinviare il voto in autunno per evitare rischi di contagio.

Il referendum confermativo per una modifica costituzionale si può indire entro duecentoquaranta giorni dalla prima ordinanza che, in questo caso, risale a fine gennaio.

Pertanto, una nuova data plausibile per il referendum non potrebbe essere indicata se non a partire dal mese di novembre.