Se stai cercando un mini PC che unisca la portabilità alla potenza, il TECLAST N20 è la soluzione perfetta.

In questo articolo, esploreremo le caratteristiche di questo mini PC eccezionale, ideale per viaggi di lavoro e uso personale, grazie alle sue prestazioni elevate e al design compatto.

Design Sottile e Leggero per la Massima Portabilità

Il TECLAST N20 è stato progettato per essere sottile e leggero, con dimensioni di soli 11,7 cm x 11,7 cm x 4,1 cm e un peso di 412 g. Questo lo rende facilmente trasportabile e adatto a spazi di lavoro affollati.

Inoltre, il mini PC è dotato di un supporto VESA che consente di appenderlo dietro il monitor, ottimizzando lo spazio sulla scrivania e rendendolo ideale per chi viaggia spesso.

Prestazioni di Alto Livello con Processore Intel Celeron N5095

Al cuore del TECLAST N20 si trova il processore Intel Celeron N5095 di 11a generazione, realizzato con tecnologia a 10nm. Con 4 core e 4 thread, offre prestazioni affidabili e consumi energetici contenuti (15W).

Questo mini PC è in grado di eseguire applicazioni complesse e multitasking senza sforzo, rendendolo ideale sia per il lavoro che per l'intrattenimento.

Supporto per Display 4K e Connessioni Versatili

Il TECLAST N20 è in grado di gestire display 4K grazie alla scheda grafica Intel UHD con 16 unità di esecuzione. Puoi collegare fino a tre display con una risoluzione massima di 4096x2160@60Hz utilizzando le porte HDMI e Type C.

Questo mini PC offre una varietà di porte, tra cui HDMI, USB 3.2, uscita per cuffie da 3,5 mm, porta Type C e Ethernet RJ45. La connettività Wi-Fi ac dual-band e Bluetooth 5.0 garantiscono connessioni veloci e stabili.

Ampia RAM e SSD per Prestazioni Ottimali

Il TECLAST N20 dispone di 16GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe M.2 da 512GB, offrendo prestazioni fluide e veloci.

Questa combinazione è ideale per l'home office, la navigazione web in 4K e l'intrattenimento multimediale.

Inoltre, puoi sostituire l'unità SSD per espandere lo spazio di archiviazione secondo le tue necessità.

Efficiente Sistema di Raffreddamento e Garanzia di 2 Anni

Il mini PC è dotato di una ventola silenziosa da 15W TDP e di un case in lega di alluminio che garantiscono un raffreddamento efficiente.

TECLAST offre una garanzia di 2 anni su ogni TECLAST N20, offrendo tranquillità e supporto.

In sintesi, il TECLAST N20 è il mini PC perfetto per chi è sempre in movimento ma non vuole compromettere le prestazioni.

Con un design compatto, potenti prestazioni, supporto per display 4K e una serie di funzionalità avanzate, è pronto a diventare il tuo compagno di viaggio ideale per il lavoro e l'intrattenimento.