Impatto fatale nella notte a Isola delle Femmine, nel Palermitano. Un uomo di 43 anni ha perso la vita sul lungomare.

La vittima è Girolamo Savasta, di Carini. Si trovava in sella alla sua moto di grossa cilindrata, una Kawasaki, quando ha perso il controllo ed è finito sull’asfalto. L’impatto si è rivelato violentissimo.

Quando è stato lanciato l’allarme sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il motociclista, ma per lui non c’è stato niente da fare e non è rimasto che accertare il decesso.