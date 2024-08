Quella ottenuta ieri contro l'Atalanta, per il Real Madrid è stata la sesta vittoria in Supercoppa, la quinta per Ancelotti. È finita 2-0 per i blancos la partita che si è disputata mercoledì sera al National Stadium di Varsavia tra Real Madrid e Atalanta che, rispettivamente, si erano aggiudicate Champions e Europa League per la stagione 2023/2024, acquisendo così il diritto di contendersi la Supercoppa, che nel 2024 è giunta alla cinquantesima edizione.

La squadra di Gasperini nel primo tempo ha tenuto perfettamente il campo, imponendo il ritmo della partita ai più quotati avversari che, contemporaneamente, schieravano Rodrygo, Mbappé, Vinicius e Bellingham. Pressando a tutto campo, l'Atalanta è stata in grado di impedire le trame di gioco degli avversari, ma per 45 minuti. Il primo tempo si è chiuso con un bilancio di un legno per parte e di un verdetto che ai punti vedeva i bergamaschi nettamente in vantaggio.

Ma il calcio non è la boxe e per vincere bisogna far gol. In apertura di ripresa l'Atalanta ci è andata vicina con un colpo di testa di Pasalic, deviato solo da un intervento miracoloso di Courtois, che ha dato l'impressione di esser stato avvertito in anticipo di cosa stesse accadendo... solo così ha potuto prepararsi per mettere in angolo un tiro che con altri portieri sarebbe sicuramente finito in rete.

Poi, venendo meno le energie degli avversari, i fuoriclasse della squadra spagnola hanno sfruttato il minimo spazio loro concesso e hanno segnato due reti: la prima al 59' con Valverde e la seconda al 68' con Mbappé, all'esordio con il Real.

Questo il commento al match di Gian Piero Gasperini a SKY Sport Italia:

"Abbiamo perso una bella opportunità per come si era messa la partita contro il Real Madrid. C'era la possibilità di andare in vantaggio che è fondamentale, bisogna essere più cinici e qualitativi. Resta una bellissima esperienza, ma valgono di più quando vinci. ... Sono molto orgoglioso ma ci manca sempre una virgola, a Dublino l'abbiamo messa e oggi poteva seguire la stessa striscia. Mi dispiace per i ragazzi, perché vincere una partita così capita rarissime volte. Con Carlo Ancelotti c'è un grande rapporto, abbiamo parlato un po' e avremo ancora modo di parlare di calcio".

Di diverso tenore il commento di Carlo Ancelotti a TNT Sports:

"È stata una partita difficile. Il secondo tempo è andato molto meglio: abbiamo avuto più spazio davanti e abbiamo mostrato le nostre qualità. Nel primo tempo abbiamo avuto molte difficoltà. L'Atalanta ha giocato molto bene in difesa e noi abbiamo avuto difficoltà a trovare spazi. ... Mbappé ha fatto davvero bene. Si è adattato molto bene alla squadra. Ha combinato bene con Vinicius Junior e con Bellingham. Certo, abbiamo molta qualità, ma dobbiamo giocare insieme e stasera l'abbiamo fatto".





Crediti immagine: x.com/Aadil0190/status/1823975577734283463/photo/2