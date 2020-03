"Nelle ultime due settimane, il numero di casi di Covid-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di paesi colpiti è triplicato: ci sono più di 118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Altre migliaia stanno lottando per la propria vita negli ospedali.Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che Covid-19 possa essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione.Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell'OMS sulla minaccia rappresentata da questo virus. Non cambia ciò che l'OMS sta facendo e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare.Siamo grati per le misure adottate in Iran, Italia e Repubblica di Corea per rallentare il virus e controllare le loro epidemie. Sappiamo che queste misure stanno mettendo a dura prova le società e le economie, proprio come hanno fatto in Cina."

Questo è quanto ha dichiarato il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa di mercoledì annunciando che d'ora in poi il contagio da Covid deve essere chiamato pandemia ed invitando, indirettamente, anche gli altri Paesi dove il contagio si sta diffondendo a prendere le stesse misure prese in Italia.

Ha iniziato a salire in modo allarmante il numero dei contagi anche in Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti, mentre è ancora abbastanza limitato in Giappone (581) e Regno Unito (373), dove il cancelliere dello Scacchiere, questo pomeriggio, ha annunciato un importante stanziamento di 30 miliardi di sterline per contrastare le conseguenze da contagio del coronavirus, mentre la Banca d'Inghilterra ha diminuito il tasso d'interesse dallo 0,75% allo 0,25%. Tutto questo, anche se nel Regno Unito, praticamente, non è stata presa ancora alcuna misura per il contenimento del contagio!