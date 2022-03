Elezioni in Libia: intervengono le Nazioni Unite con la proposta di mediazione tra le parti in causa. Stephanie Williams, consigliere speciale del segretario generale ONU in Libia, chiede di istituire un comitato che operi dal 15 marzo in cui siano rappresentati sia l’Alto Consiglio di Stato, che siede a Tripoli, sia la HoR o Camera dei Rappresentanti che ha sede a Tobruk: il primo si è detto favorevole, la seconda per adesso non si è espressa.

Dopo l’annullamento delle elezioni previste per lo scorso 24 dicembre, la tensione è salito al punto che sono stati rapiti tre ministri del governo Bashaga, poi rilasciati.