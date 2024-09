Apprendiamo da un comunicato stampa del 12 settembre 2024 che Marco Accetti frequentasse il bar della famiglia Gregori e quello della famiglia De Vito.

Il comunicato stampa dice testualmente:

"Il sottoscritto Marco Accetti dichiara che nei giorni precedenti il 7 maggio 1983, data della scomparsa di Mirella Gregori, ha sostato frequentemente presso il Bar della famiglia Gregori, sito all'epoca in Roma in via Montebello, e presso il Bar della famiglia De Vito, sito all'epoca in via Nomentana, al fine di prendere conoscenza dei luoghi frequentati da Mirella Gregori"



La comunicazione è stata inviata dall'Avv. Giancarlo Germani, legale di Marco Accetti, alle agenzie di stampa italiane.



E' interessante notare, che in data 09 luglio 2024, la deposizione di Giuseppe Calì, in Commissione Parlamentare Orlandi, riporta alcune interessanti dichiarazioni sulla sopraddetta "frequentazione".

In particolare a pagina 43 dello stenografico, alla domanda se lui (Giuseppe Calì) conoscesse Marco Accetti, Calì risponde:

"Maria Antonietta mi ha detto che frequentava il bar, ma sinceramente la faccia non la ricordo. Se posso vedere qualche foto di allora posso dire sì, che veniva, ma adesso come faccio? Sarà anche invecchiato! "

In poche parole, sia Marco Accetti che Giuseppe Calì, confermano che l'Accetti frequentasse il Bar dei De Vito e quello dei Gregori, ma non solo.

Secondo quanto dichiarato da Giuseppe Calì, è proprio Maria Antonietta Gregori a riferire il fatto a Giuseppe Calì, come lui stesso ha detto in commissione.



Come mai Maria Antonietta Gregori non ha mai fatto menzione di questo fatto?

Per coloro che conoscono il caso Gregori-Orlandi il fatto che Accetti frequentasse i bar dove spesso si vedeva Mirella Gregori è un punto cruciale della vicenda, specie se questo si riconduce a quanto dichiarato spesso dalla stessa Maria Antonietta, ovvero di non comprendere il comportamento di Sonia De Vito.

L'amica di Mirella infatti, subito dopo la sparizione della ragazza, si è circondata in un guscio di silenzio e non ha mai più voluto raccontare sui fatti.

Spesse volte inoltre, la sorella di Mirella, l'ha citata in trasmissioni televisive come una persona che potrebbe dare un contributo al mistero della sparizione della sorella Mirella.

Se Marco Accetti dichiara di aver frequentato quei posti e anche ipotizzabile che conoscesse Sonia De Vito. Inoltre è ipotizzabile che qualcuno stia celando alcune verità, magari anche le famiglie vittime oppure coinvolte nella vicenda.

Quello che però appare evidente sono i riscontri. Per quanto si è voluto far passare Accetti per mitomane, nel corso degli anni, sembrerebbe (come anche dichiarato dall'ex P.M. dott. Capaldo) che quello che lui dichiarò nel 2013 sul Caso Orlandi, trovi oggi ennesime certezze.

Si riporta sotto il comunicato integrale di Marco Accetti