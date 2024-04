Il miraggio del futiro tra Covid e Fata Morgana a cura di Antonella Pellettieri

È nato il decimo volume della Collana Mensale del CNR che va a concludere una trilogia dedicata al Covid19: un primo volume sull'arrivo e l'indimenticabile lockdown, il secondo su le varianti degli anni successivi, questo terzo e ultimo sulla fine della pandemia da maggio 2023.



A scrivere ventitrè autori di diverse provenienze geografiche professionali, culturali e anagrafiche che hanno illustrato cosa ci ha lasciato questa esperienza devastante con un futuro dagli orizzonti sfumati e tremuli come Fata Morgana, indagata nei suoi diversi aspetti e, comunque, sempre molto somigliante per le inquietudini a ciò che ha lasciato il Covid. Ma non solo, Morgana significa anche sognare e desiderare un futuro migliore e di pace.



Un volume molto molto denso di argomenti e sensazioni personali e collettive curato da Antonella Pellettieri, con interventi di Aldo Amedeo, Giuseppe Resta, Lydia Postiglione, Claudio Elliott, Claudia Cerchiai, Antonio Tonino Colasurdo, Maria Piliero , Laura Biella , Giovanni Setaro, Antonino de Lorenzo, Claudia Origoni, Margherita Sarli, Marina Minet in arte Teresa Anna Biccai, Paola Di Leo, Giampiero D'Ecclesiis, Annalisa Venditti, Maria Pina Ciancio, Adriano D'Ecclesiis, Daniele Bracuto, Giovanni Spadavecchia e Angelo Esanofole.

Un gruppo di vecchi e giovani pensatori desiderosi di raccontare se stessi e il mondo circostante velato, spesso violento, qualche volta dolce e accogliente. Sempre pieno di miraggi e visioni inaspettate... come Fata Morgana!



La curatrice del volume, Antonella Pellettiei, è Sent Senior research director presso l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, si occupa di Beni Culturali tangibili e intangibili. Autrice e curatrice di 24 volumi e di circa 150 articoli e saggi su riviste e miscellanee nazionali e internazionali, scrive anche per quotidiani e riviste come l’Almanacco della Scienza del CNR e Cronache del Mezzogiorno con intenti divulgativi per la circolazione del sapere e dei saperi.



Il libro è sato presentato su Metaverso mercoledì 24 aprile e la serata è stata moderata da Paolo Albano, presidente de "La notte bianca del libro" e "Letti di sera", che ha intervistato gli autori e la curatrice del libro Antonella Pellettieri, fortemente emozionata per aver dato alle stampe questo terzo volume di studi e riflessioni sugli effetti del Covid.



https://www.lecronachelucane.it/2024/04/27/il-miraggio-del-futuro-fra-covid-e-fata-morgana/