Gli astronauti in orbita sulla stazione spaziale internazionale si trovano sempre più spesso a dialogare con i cosideti vip, rappresentanti del mondo della politica, delle istituzioni, dello spettacolo...

Nell'ultimo di questi incontri, l'astronauta italiano Luca Parmitano ha conversato del più e del meno con l'ex Beatle Paul McCartney.

E come avviene sempre in questi casi, quando si incontra qualcuno si finisce sempre per offrire qualcosa. Essendo un incontro "video", nessuno dei due era in grado di offrire direttamente qualcosa all'altro, ma solo a se stesso.

Così, Parmitano ad un certo punto si è chiesto perché non farsi un caffè, invitando McCartney a fare altrettanto «così potrò dire a tutti che avrò bevuto un caffè con Paul McCartney. Lo racconterò per il resto della mia vita».

Ma anche il cantante inglese ha detto che quella conversazione non era, neppure per lui, normale e per questo ha risposto così a Parmitano: «Tu? Pensa che oggi venendo a lavorare ho detto a tutti che non potevo fare tardi perché dovevo parlare con un italiano nello spazio… La gente non ci poteva credere! Anche io ho una bella storia da raccontare».

E mentre preparava il suo caffè, Parmitano ha spiegato come gli astronauti erano in grado di poterselo fare, utilizzando, ovviamente, una "macchinetta" progettata ad hoc dalla Lavazza e chiamata ISSespresso, presentata a Torino dall'astronauta Paolo Nespoli e utilizzata per la prima volta nello spazio da un altro astronauta italiano, Samantha Cristoforetti.