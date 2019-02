Festival dei Gufi, la 7.a edizione dal 4 al 5 maggio a Vaprio d'Adda

Il Festival dei Gufi, giunto alla 7ª edizione, è la più importante manifestazione in Europa dedicata al mondo dei rapaci notturni, ideata per far conoscere al grande pubblico questa specie animale fantastica, misteriosa, magica...

Si svolge dal mattino alla sera (10-19) non-stop per due giorni, 4/5 maggio 2019, nella nuova location scelta per la 7ª edizione: VILLA CASTELBARCO a Vaprio d'Adda a due passi da Milano e vicina a Bergamo.

Nei giorni del Festival dei Gufi si potrà conoscere il mondo dei Rapaci Notturni da vicino attraverso l’arte, la scienza, il gioco, la didattica, le performances, la fantasia...







Nel più grande mercatino dei gufi, appuntamento fisso per i collezionisti di tutto il mondo, artigiani, creativi, operatori dell’ingegno proporranno gufi e civette sapientemente realizzati a mano con fantasia ed impegno.

Sarà allestita la più prestigiosa mostra di pittura e arte naturalistica italiana, con interventi di artisti da tutto il mondo.

Nell'area Gufoliveshow, il 4 maggio si svolgerà il convegno scientifico "STRIGIFORMI, ETOLOGIA E STORIA DEI RAPACI NOTTURNI". Il 5 maggio invece avrà luogo una giornata speciale dedicata alla fotografia naturalistica e ai progetti naturalistici (foto e videotrappolaggio, videomaking...).

Mentre sia negli spazi esterni del magnifico giardino, che nei 4000 metri quadri all'interno della Villa Castelbarco, vi saranno laboratori teatrali, facepainting, workshop di disegno naturalistico, mostre fotografiche, presentazioni di libri, proiezioni di documentari…





IMPORTANTE! Potrete anche osservare i gufi dal vivo, visibili nel modo più rispettoso possibile, senza turbare la loro preziosa natura selvatica.