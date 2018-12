Ricevuti regali indesiderati? In arrivo un promozione eBay per chi desideri rivenderli

Regali? Dopo Natale c'è sempre chi è disposto a rivendere quelli indesiderati o ricevuti due volte. È ormai una situazione che ogni anno si ripete dopo le feste. Lo dicono i dati, come sempre aggiornati, in funzione dell'interesse che oramai molte aziende hanno in quello che per loro è sicuramente un business... e non di poco conto.

Lo conferma la ricerca che eBay ha commissionato a TNS, da dove emerge che lo scorso Natale più della metà (58%) degli italiani ha dichiarato di aver ricevuto almeno un regalo non desiderato, pari ad un totale di 31,8 milioni di oggetti.

Tra chi ha avuto la sfortuna di non trovare sotto l’albero solo cose davvero gradite, ben il 13% dichiara di aver scartato fino a 5 regali che non sono piaciuti, mentre addirittura il 4% degli italiani, forse i più intransigenti, ha ricevuto fino a 10 doni natalizi non in linea con i propri gusti e desideri.

Il 47% degli intervistati dice che comunque terrà i doni ricevuti, ma il 7% (circa 2,7 milioni di italiani) si dichiara invece pronto a rivendere i regali meno graditi.

E sono i giovani (16-24 anni) quelli che più numerosi scelgono di tenere i regali ricevuti (64%), mentre gli italiani tra i 35 e i 44 anni tendono invece a preferire la pratica conosciuta anche con il nome di "regifting".

Perché vendere i regali che non piacciono? La maggior parte degli Italiani (53%) lo farebbe per mettere da parte il ricavato e risparmiare, mentre il 35% li userebbe per acquistare un nuovo regalo per sé. In particolare, i millennials preferiscono acquistare con il ricavato un nuovo oggetto più adatto ai propri gusti, mentre gli italiani tra i 55 e i 64 anni prediligono il risparmio (60% contro il 43% dei 25-34enni).







A fine anno eBay.it registra un boom di inserzioni in cui viene indicato “Regalo doppio” o “Regalo indesiderato” come motivo per cui un prodotto è messo in vendita. A tale scopo, il marketplace ha creato la campagna "Se Babbo Natale ha sbagliato regalo, vendilo su eBay!" per incentivare la vendita di regali poco graditi e scegliere di farsi un regalo davvero azzeccato con il ricavato.

Così, a partire dal 31 dicembre e fino al 9 gennaio, sarà possibile mettere in vendita su eBay.it fino a 10 oggetti a solo 1 euro di commissione finale.

Questo è quanto ha dichiarato in proposito Margot Olifson, responsabile del Business dei venditori privati di eBay in Italia: «Il regifting è innanzitutto un’opportunità per guadagnare e trasformare una scelta poco azzeccata nella possibilità di rendere felice un altro utente della community eBay da qualche parte nel mondo.

Gli Italiani lo stanno capendo e siamo davvero contenti di come negli anni questo fenomeno post natalizio sia associato in maniera forte ad eBay. Il regifting è un nuovo trend della circular economy che sta entrando nelle consuetudini di molti italiani.

A riprova di questo fenomeno, in questi giorni post natalizi, sul nostro marketplace registriamo un boom di inserzioni e tra gli articoli più venduti ci sono Smartphone, Orologi e Action Figures.

Con i nostri 177 milioni di acquirenti attivi in tutto il mondo, praticamente qualunque oggetto può avere una seconda vita su eBay.»