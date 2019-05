Milano, il Liceo Scientifico Severini nuovamente sotto attacco da parte dell'estrema destra

In neppure un mese, il Liceo Scientifico Severini di Milano è stato oggetto degli attacchi dell’estrema destra a firma "Blocco Studentesco".

L’11 aprile erano comparsi degli striscioni contro l’evento per parlare di Resistenza organizzato con l’ANPI e oggi la scritta omofoba apparsa sull’asfalto davanti all’ingresso dell’istituto.

La frase omofoba è stata scritta sull’asfalto davanti all’ingresso dell’istituto milanese con uno spray bianco.

La dirigenza scolastica ha fatto subito rimuovere la frase omofoba e diramato una nota a studenti, personale docente e non docente per denunciare quanto accaduto e per rimarcare la volontà di combattere gli estremismi di destra.