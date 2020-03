Olimpiadi nel 2021 ma sempre Tokyo 2020. Alla fine la decisione è stata presa. Le Olimpiadi del Giappone saranno posticipate al 2021 a causa dell’emergenza da coronavirus.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di una cancellazione da parte del CIO (Comitato Internazionale Olimpico) come nel 1940 per lo scoppio del secondo conflitto mondiale ma alla fine è prevalsa la terza via.

L’accordo è stato portato a casa dai dirigenti del CIO e dallo stesso Governo nipponico guidato dal Primo Ministro Shinzo Abe per il salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i partecipanti alla manifestazione sportiva.

Curiosamente anche se si svolgeranno nel 2021, manterrà la stessa dominazione ‘Tokyo 2020’.