Il sound ed il design degli speaker Pequod Acoustics continuano ad essere 'al centro della scena' italiana ed internazionale.



Dopo la collaborazione con Benny Benassi ed il suo Panorama, che ha portato in tutto il mondo grazie al web la bellezza di Venezia, dell'Arena di Verona e di tante altre location mozzafiato, dopo la partnership con Kawasaki Puccetti Racing per il Campionato Mondiale Superbike, è arrivata poi la collaborazione con JÄGERMUSIC LAB 2021, il format nato per scoprire i nuovi talenti della musica elettronica italiana e avvicinarli al grande pubblico. Il sound degli artisti durante l'evento milanese è stato diffuso da casse Pequod Acoustics.

E non è tutto: è confermata a maggio 2022 del brand italiano all'ISE Barcelona, rimandato al 10 - 13 maggio 2022, l'importante fiera dedicata ad audio / video e AV systems integration. La fiera era prevista inizialmente dall'1 al 4 febbraio 2022.

Il brand fiorentino Pequod Acoustics produce casse acustiche Hi – Pro, ovvero capaci di portare nel mondo professionale (locali, concerti) la qualità dell'hi fi. Il design degli speaker Pequod Acoustics ha un impatto notevole, la loro qualità sonora emoziona. Il marchio ha ormai distributori in gran parte del mondo come si legge sulla pagina dedicata del sito del brand: https://pequodacoustics.com/distributori

Proprio come il capitano Achab in "Moby Dick" guida la sua baleniera Pequod alla ricerca della balena bianca, i due fondatori di Pequod Acoustic, i fratelli Simone e Andrea Ugolini, entrambi ingegneri, guidano la loro azienda alla ricerca della perfezione nella riproduzione del suono. Senza compromessi.

Ci sono altre connessioni tra mare e Pequod Acoustics: i diffusori sono realizzati in vetroresina, lo stesso materiale utilizzato per le barche da regata. E' resistente e facile da riparare. Inoltre, nel logo aziendale, si vede chiaramente la forma di un pesce sega. Questo pesce ha un rostro in grado di "sentire" le onde elettriche delle sue prede… I diffusori Pequod Acoustics fanno il contrario: diffondono musica perfettamente.

