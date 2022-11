Zero tiri in porta nel primo tempo di Giappone - Costarica, per il Gruppo E di Qatar 2022. Rispettando quella che ormai sembra una regola che i CT delle varie nazionali abbiano concordato tra loro, le due squadre hanno trascorso i primi 45 minuti cercando soprattutto di non scoprirsi. Nonostante ciò, va comunque sottolineato qualche timido tentativo del Giappone di imbastire delle azioni degne di nota.

Nella ripresa, il Giappone abbandona qualsiasi indugio, impegnando più volte il "portierone" Keylor Navas che riesce però a mantenere saldo il risultato di parità. In campo, c'è una sola squadra, ma nonostante ciò, a passare in vantaggio è il Costarica, all'81', approfittando su una ripartenza di un errore di un giocatore del Giappone che consegna la palla al limite della propria area a Keysher Fuller che, senza indugio si inventa un tiro di sinistro che non lascia scampo al portiere Gonda.

Una beffa per i nipponici e un sollievo per la Germania che in serata affronterà la Spagna avendo a disposizione un risultato in più per passare il turno nel Gruppo E dove adesso è ultima a zero punti, mentre 3 ne hanno tutte le altre squadre.





Crediti immagine: twitter.com/ESPNFC/status/1596832175667777537