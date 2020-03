Non hanno atteso neppure l'esito del Super martedì, almeno per sapere come sarebbe potuta andare. Così domenica l'ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, e lunedì la senatrice del Minnesota Amy Klobuchar hanno deciso di abbandonare la corsa alle presidenziali.

Dopo il deludente risultato nelle primarie della Carolina del Sud i due candidati hanno deciso che era meglio abbandonare la competizione e farsi da parte.

Una decisione che, presa alla vigilia di un appuntamento in cui è in ballo l'assegnazione di circa un terzo dei delegati dem, può avere solo una spiegazione, come dimostra la presenza della Klobuchar nei due comizi odierni in Texas di Joe Biden.

I vertici del partito democratico sono intervenuti nei confronti di Buttigieg, che comunque finora aveva conquistato 26 delegati, e Klobuchar, che finora ne aveva conquistati solo 7, perché si facessero da parte in modo che i voti che avrebbero ricevuto martedì potessero in tal modo convogliarsi sul candidato di bandiera del partito, Joe Biden, che ha un programma molto vicino al loro... anche se una parte potrebbero comunque andare a Bloomberg che nel Super martedì farà il suo debutto.

La senatrice Warren non poteva essere parte del gioco perché se avesse abbandonato prima di martedì 3 marzo i voti dei suoi elettori sarebbero andati a Sanders, mentre in questo modo li toglierà al "pericoloso" candidato socialdemocratico!

A meno di sorprese, la sfida dei democratici per la corsa alla Casa Bianca è a tre, tra Sanders, Bloomberg e Biden, con i vertici del Partito democratico, in contrasto con quanto dicono i sondaggi, schierati apertamente a favore di quest'ultimo.