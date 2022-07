Il weekend della Notte Rosa '22 è perfetto per scoprire tutte le novità che Papeete Beach, epicentro del divertimento a Milano Marittima (Ravenna) e simbolo di tutto quanto il divertimento estivo italiano, offre ai suoi ospiti.

Il 'target' della vita da spiaggia stile Papeete Beach, come sempre, è decisamente ampio: da 0 a 99 anni. Perché Papeete da sempre mette insieme teen ager, famiglie con bambini, gruppi di amiche e amici. Papeete Beach è prima di tutto una spiaggia, ma tutto qui ha un certo stile e chi ne ha voglia, ogni pomeriggio, nel weeekend, si gode Beach Party pieni di musica, performance, allegria.Riassumendo, sorridi, sei al Papeete Beach!

La Notte Rosa di Papeete Beach inizia venerdì 1 luglio alle 21:30, con una Cena Sotto le Stelle. E' un Mystical Beach Dinner Event a cura del nuovo beach restaurant La Pluma, solitamente aperto solo a pranzo. Il menu è all'altezza delle aspettative: Mini Sandwich con salmone marinato, cuore di lattuga e maionese al lime; Capasanta nostrana gratinata con pane profumato al basilico bio; Riso acquarello con vongole sgusciate, coriandoli di seppia e topping alla barbabietola; Stecco di mare con mazzancolle e seppiolina e verdure di stagione; Cremoso al lampone. (60 euro a persona).

E che succede dalle 23:30 fino alle 3 del mattino? Prende vita uno scatenato Beach Party, pieno di ritmo e show. Una breve pausa per rifocillarsi, ovviamente tutta da vivere sotto gli ombrelloni o al sole sui lettini del Papeete Beach e dalle 16:30 di sabato 2 luglio... è ancora tempo di Beach Party.

Chi ha ancora energia, ovvero tutti o quasi, perché al Papeete Beach la musica dà energia, la notte di sabato 2 luglio continua a ballare alla Villapapeete. In console, dopo il dinner & show in B Side Room, Giga e Samuele Sartini, alla voce Alex D e Chiara Giorgianni. Show Creation a cura di Moreno Utopia.

E che succede domenica 3 luglio, ancora dalle 16:30, sulla spiaggia? Il Beach Party è Tropicall, ovvero tropicale e decisamente per tutti.



Papeete Beach

Via Terza Traversa Pineta 281

48015 Milano Marittima – RA

https://www.papeetebeach.com

[email protected]

InfoLine: +39 348 9700555

Beach: +39 349 3717477

Ristorante: +39 0544 991208





Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul

Papeete mette insieme, a Milano Marittima, la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. Tra le novità dell'estate 2022 al Papeete Beach, ecco il beach restaurant La Pluma. Aperto solo a pranzo, propone specialità romagnole, spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.