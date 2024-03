Il weekend della Festa della Donna al Frontemare di Rimini propone tre appuntamenti da non perdere, con musica, live show e ottima cucina.

Venerdì 8 marzo il TOP Club Show Dinner presenta il live man show dei Toy Boy, uno show dedicato a tutte le donne.

Dj set con un ospite speciale, Cristian Marchi, noto dj e discografico, una vera icona della musica dance italiana grazie a brani dal successo assoluto come "Love Sex American Express" e la recente "Fast Cars & Superstar". Con Cristian Marchi, al mixer anche Max Monti ed il vocalist Alessandro Frate.

Sabato 9 marzo "Tu si a fine do' munno", cena spettacolo dedicata a tutte le donne con le più belle canzoni napoletane… e non solo! Sul palco concerto live della Capri Band di Lorenza Marmo. A seguire dj set con: Fabrizio Fratta, Giovanni Lombardo e Giuseppe Mesce, accompagnati da un vocalist d'eccezione, Davide Cecchini.

Domenica 10 marzo il Weekend del Frontemare di Rimini si chiude con l'Apericena Latina più amata della Riviera Romagnola. Dalle 19 apericena, dalle 20:30 dj set a cura di Mauro Catalini, tra musica latina e reggaeton, accompagnato dall'animazione UrbanItaly e Morris & Emy Live Show.

Ristorante & Musica Frontemare.

Viale Principe di Piemonte 30, Rimini.

+39 0541478542

www.frontemarerimini.com [email protected]

Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un'esperienza unica. Situato in posizione privilegiata di fronte al mare della Riviera, il locale si presta perfettamente per dinner party, serate a tema, concerti live e dj set. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, Frontemare ha ideato tre serate per accontentare gli appassionati di ogni genere musicale. Dal TOP Club del venerdì, lo Show Dinner più elegante della Riviera, ai coinvolgenti concerti live delle migliori band il sabato, fino ad arrivare all'atmosfera vibrante dell'Apericena Latina della domenica sera. Il locale è poi predisposto all'organizzazione di cene aziendali, compleanni ed eventi privati.