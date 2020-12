Mai arrendersi! In promozione il secondo singolo dell’artista cubano .

Un brano motivazionale che spinge l’ascoltatore ad inseguire sempre i propri sogni e ad abbandonare ciò che non ci rende felici. Una canzone inspirata da scelte di vita quotidiana che abbiamo timore di affrontare. Il messaggio quindi è forte e chiaro: lasciarsi andare e vivere con gioia quello che la vita stessa ha da offrirci senza mai arrendersi!

E in questa canzone dal titolo “Sentirsi Vivo”, l’artista italo-cubano ci riesce alla grande. Il messaggio arriva davvero forte e chiaro grazie a una canzone ben costruita, arrangiata, che scorre dall’inizio alla fine senza intoppi e con un testo semplice, ma di grande impatto visivo. Sonorità moderne che racchiudono uno stile con cui Eris si sta davvero facendo notare al grande pubblico.

È il secondo singolo che l’artista lancia sul mercato discografico e questa volta cantato tutto in italiano. Ci aveva abituato a sonorità latine con il primo singolo “Sigueme” nell’estate scorsa trasmesso dal circuito nazionale delle radio, mentre qui si spoglia delle sue origini, affrontando uno stile diverso, ma riuscendo benissimo nel suo intento. Nel ritornello troviamo un grido di gioia, una melodia festosa che tutti vorrebbero cantare in maniera spensierata. Proprio come Eris, con il suo sorriso contagioso e questa voglia sincera e profonda di ballare e fare musica, senza però mai dimenticarsi dell’importanza della moda del momento, ma senza esserne succube. La sua musica è sinonimo di libertà!

Il brano “Sentirsi Vivo” è stato prodotto dai musicisti e arrangiatori Manuel Guaglianone e Simone Cerratti della Incisi Records e da Cristian Sorrenti (compositore e chitarrista degli Ummo).



